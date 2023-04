Théâtre : Vipères sur gril 7 Rue du Général Sarrail, 22 avril 2023, Le Havre.

Par la Compagnie Clin d’oeil – De Jean-Pierre Châles.

M. Safrane a invité les quatre nièces de son ami décédé qui l’a chargé, avant de mourir, de leur lire son testament.

Les quatre femmes, dotées d’une forte personnalité, ne se connaissent pas.

Chacune d’entre elle attend avec impatience de toucher le magot pour réaliser un projet qui leur tient à coeur.

Mais le lecture du testament glace leur enthousiasme : une close inattendue fait tomber le masque de ces dames, les obligeant ainsi à dévoiler la vipère qui sommeille en chacune d’elles.

Avec : Philippe Schwartz, José Ferr, Laurence Gestin, Sylvie Minot, Micheline Thomasse et Patricia Gille.

Sous le regard complice : Jean-Pierre Guiner..

2023-04-22 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-22 . .

7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



By the Compagnie Clin d’oeil – By Jean-Pierre Châles.

Mr. Safrane has invited the four nieces of his deceased friend who asked him, before dying, to read them his will.

The four women, with strong personalities, do not know each other.

Each of them is eagerly waiting to get their hands on the money to realize a project that is close to their hearts.

But the reading of the will freezes their enthusiasm: an unexpected closure makes the ladies’ masks fall off, forcing them to reveal the viper that lies dormant in each of them.

With : Philippe Schwartz, José Ferr, Laurence Gestin, Sylvie Minot, Micheline Thomasse and Patricia Gille.

Under the complicit look : Jean-Pierre Guiner.

Por la Compagnie Clin d’oeil – Por Jean-Pierre Châles.

El Sr. Safrane ha invitado a las cuatro sobrinas de su amigo fallecido que, antes de morir, le pidió que les leyera su testamento.

Las cuatro mujeres, de fuerte personalidad, no se conocen entre sí.

Cada una de ellas espera con impaciencia recibir el dinero para llevar a cabo un proyecto que les toca muy de cerca.

Pero la lectura del testamento congela su entusiasmo: un cierre inesperado hace caer las máscaras de las damas, obligándolas a revelar la víbora que yace latente en cada una de ellas.

Con : Philippe Schwartz, José Ferr, Laurence Gestin, Sylvie Minot, Micheline Thomasse y Patricia Gille.

Bajo la atenta mirada de Jean-Pierre Guiner.

Von der Compagnie Clin d’oeil – Von Jean-Pierre Châles.

Herr Safrane hat die vier Nichten seines verstorbenen Freundes eingeladen, der ihn vor seinem Tod beauftragt hatte, ihnen sein Testament zu verlesen.

Die vier Frauen, die mit starken Persönlichkeiten ausgestattet sind, kennen sich nicht.

Jede von ihnen wartet sehnsüchtig darauf, das Geld zu bekommen, um ein Projekt zu verwirklichen, das ihnen am Herzen liegt.

Doch die Testamentseröffnung lässt ihre Begeisterung erstarren: Ein unerwarteter Close lässt die Masken der Damen fallen und zwingt sie dazu, die Viper in jeder von ihnen zu enthüllen.

Mit: Philippe Schwartz, José Ferr, Laurence Gestin, Sylvie Minot, Micheline Thomasse und Patricia Gille.

Unter dem komplizenhaften Blick von: Jean-Pierre Guiner.

Mise à jour le 2023-03-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité