Warm-Up Tour – Hellfest 2023 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 22 avril 2023, Le Havre.

Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi !

Rendez-vous incontournable de « l’expérience » Hellfest, le Warm-Up Tour, véritable Tour de France des salles de concerts, repart sur la route. L’occasion de débuter les festivités autour de concerts et d’animations dans l’ambiance du Hellfest !

Cette année, place à la nouvelle scène française qui écrase tout sur son passage et que vous avez pu apprécier au Hellfest 2022 : Pogo Car Crash Control et Betraying The Martyrs. En plus des concerts, des surprises vous attendent et vous permettront peut-être de remporter votre pass pour le Hellfest 2023…

> Pogo Car crash Control – [Punk/Metal]

> Betraying The Martyrs – [Metalcore].

2023-04-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-22 . .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



If you don’t come to Hellfest, Hellfest will come to you!

The Warm-Up Tour, a real « Tour de France » of concert halls, is an essential part of the Hellfest « experience » and will be on the road again. It’s a great opportunity to start the festivities with concerts and animations in the Hellfest atmosphere!

This year, it’s time for the new French scene that crushes everything in its path and that you could appreciate at Hellfest 2022: Pogo Car Crash Control and Betraying The Martyrs. In addition to the concerts, surprises are waiting for you and maybe you’ll be able to win your pass for Hellfest 2023…

> Pogo Car Crash Control – [Punk/Metal]

> Betraying The Martyrs – [Metalcore]

Si no vienes al Hellfest, ¡el Hellfest vendrá a ti!

El Warm-Up Tour, un auténtico « Tour de France » de salas de conciertos, es una parte esencial de la « experiencia » Hellfest y volverá a la carretera. Una oportunidad para comenzar las fiestas con conciertos y espectáculos en el ambiente del Hellfest

Este año le toca el turno a la nueva escena francesa que está aplastando todo a su paso y que pudisteis apreciar en el Hellfest 2022: Pogo Car Crash Control y Betraying The Martyrs. Además de los conciertos, te esperan sorpresas y quizás puedas ganar un pase para el Hellfest 2023…

> Pogo Car Crash Control – [Punk/Metal]

> Traicionando a los mártires – [Metalcore]

Wenn du nicht zum Hellfest kommst, kommt das Hellfest zu dir!

Die Warm-Up Tour, eine wahre Tour de France der Konzertsäle, ist ein Muss für das Hellfest-Erlebnis und geht erneut auf Reisen. Die Gelegenheit, die Feierlichkeiten mit Konzerten und Veranstaltungen in der Atmosphäre des Hellfests zu beginnen!

In diesem Jahr ist Platz für die neue französische Szene, die alles auf ihrem Weg überrollt und die Sie bereits beim Hellfest 2022 erleben konnten: Pogo Car Crash Control und Betraying The Martyrs. Neben den Konzerten erwarten Sie auch einige Überraschungen, mit denen Sie vielleicht Ihren Pass für das Hellfest 2023 gewinnen können…

> Pogo Car crash Control – [Punk/Metal]

> Betraying The Martyrs – [Metalcore]

Mise à jour le 2023-02-09 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité