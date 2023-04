Visite : Un port au naturel Chaussée John Kennedy, 21 avril 2023, Le Havre.

Près de 500 hectares d’espaces verts sont répartis sur la zone industrialo-portuaire havraise. Sous gestion portuaire, ces espaces constituent une importante réserve pour la biodiversité. Cette visite sera introduite par Natacha Massu, Responsable du Service environnement d’HAROPA Port. Elle détaillera les initiatives portées par cet organisme. Ensuite, laissez-vous guider jusqu’à la Réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine. Philippe Hagnere, apiculteur, vous y accueillera et vous sensibilisera à la sauvegarde des abeilles. Ses quatre ruches, présentes sur la zone, peuvent accueillir jusqu’à 200 000 abeilles à la pleine saison. Rencontrez, pour finir, Damien Hedin, président d’OKOTOP. Cette association est spécialisée dans la gestion des éco-pâturages. Parcourez ceux mis en place au sein de la réserve et appréciez leur richesse.

Point de rendez-vous : Le Havre Port Center (visite en car)

Durée : 3h30 – A partir de 7 ans

Tarif : 7€

Réservation obligatoire.

2023-04-21 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-21 . .

Chaussée John Kennedy

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Nearly 500 hectares of green spaces are spread over the industrial port area of Le Havre. Under port management, these spaces constitute an important reserve for biodiversity. This visit will be introduced by Natacha Massu, Head of the HAROPA Port Environment Department. She will detail the initiatives carried out by this organization. Then, let yourself be guided to the Seine Estuary Nature Reserve. Philippe Hagnere, beekeeper, will welcome you and make you aware of the importance of saving bees. His four hives, present on the zone, can welcome up to 200 000 bees in the full season. Finally, meet Damien Hedin, president of OKOTOP. This association is specialized in the management of eco-grazing. Go through those set up in the reserve and appreciate their richness.

Meeting point : Le Havre Port Center (visit by bus)

Duration: 3h30 – From 7 years old

Price : 7?

Reservation required

Cerca de 500 hectáreas de espacios verdes se extienden por la zona industrial-portuaria de Le Havre. Bajo gestión portuaria, estas zonas constituyen una importante reserva de biodiversidad. La visita será presentada por Natacha Massu, responsable del Departamento de Medio Ambiente de HAROPA Port. Le detallará las iniciativas emprendidas por esta organización. A continuación, déjese guiar hasta la Reserva Natural del Estuario del Sena. Philippe Hagnere, apicultor, le dará la bienvenida y le concienciará sobre la importancia de proteger a las abejas. Sus cuatro colmenas, presentes en la zona, pueden albergar hasta 200.000 abejas en plena temporada. Por último, conozca a Damien Hedin, presidente de OKOTOP. Esta asociación está especializada en la gestión de pastos ecológicos. Eche un vistazo a los pastos de la reserva y aprecie su riqueza.

Punto de encuentro: Centro portuario de Le Havre (visita en autobús)

Duración: 3h30 – A partir de 7 años

Precio: 7?

Reserva obligatoria

Fast 500 Hektar Grünflächen sind über die Industrie- und Hafenzone von Le Havre verteilt. Diese Flächen, die unter der Verwaltung des Hafens stehen, stellen ein wichtiges Reservat für die Biodiversität dar. Dieser Besuch wird von Natacha Massu, Leiterin der Umweltabteilung von HAROPA Port, eingeleitet. Sie wird die von dieser Organisation getragenen Initiativen näher erläutern. Anschließend werden Sie zum Naturreservat der Seine-Mündung geführt. Der Imker Philippe Hagnere wird Sie dort begrüßen und Sie für den Schutz der Bienen sensibilisieren. Seine vier Bienenstöcke in diesem Gebiet können in der Hochsaison bis zu 200.000 Bienen beherbergen. Treffen Sie schließlich Damien Hedin, den Vorsitzenden von OKOTOP. Dieser Verein ist auf die Verwaltung von Öko-Weiden spezialisiert. Schauen Sie sich die im Naturschutzgebiet eingerichteten Anlagen an und machen Sie sich ein Bild von ihrem Reichtum.

Treffpunkt: Le Havre Port Center (Besichtigung mit dem Bus)

Dauer: 3,5 Stunden – Ab 7 Jahren

Preis: 7 ?

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-03-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité