Atelier : Bières et Fromages 37 Quai de la Saône, 20 avril 2023, Le Havre.

Roxane Fourgous, de Bières et Fromages, propose un temps de découverte de et accord original et délicieux autour d’une dégustation. Atelier 100 % havrais avec les bières de LH Beer Factory et les fromages de la ferme Dumesnil.

Au programme :

– une courte explication sur les alliances (pourquoi ils vont bien ensemble, les différents types d’accords, quelques conseils)

– des petits jeux sensoriels (reconnaître les cinq saveurs de base, différencier arômes et saveurs de base, reconnaître des arômes de la bière et du fromage)

– dégustation de trois accords avec explications détaillées

– un carnet de route pour les apprenants (roue des flaveurs, grilles de notation, un résumé des quatre accords pour les refaire chez soi).

Durée : 2h

Tarif : 24 € par personne

Sur réservation.

2023-04-20 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-20 20:30:00. .

37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Roxane Fourgous, from Bières et Fromages, proposes a time of discovery of this original and delicious agreement around a tasting. 100% Le Havre workshop with beers from LH Beer Factory and cheeses from the Dumesnil farm.

On the program:

– a short explanation on the alliances (why they go well together, the different types of agreements, some advice)

– small sensory games (recognize the five basic flavors, differentiate aromas and basic flavors, recognize beer and cheese aromas)

– tasting of three pairings with detailed explanations

– a roadmap for the learners (wheel of flavors, scoring grids, a summary of the four pairings to redo them at home).

Duration: 2 hours

Price : 24 ? per person

On reservation

Roxane Fourgous, de Bières et Fromages, propone un momento de descubrimiento de esta original y deliciosa combinación en torno a una degustación. Un taller 100% Le Havre con cervezas de LH Beer Factory y quesos de la granja Dumesnil.

En el programa

– una breve explicación sobre los maridajes (por qué van bien juntos, los diferentes tipos de maridaje, algunos consejos)

– pequeños juegos sensoriales (reconocimiento de los cinco sabores básicos, diferenciación de aromas y sabores básicos, reconocimiento de aromas de cerveza y queso)

– degustación de tres maridajes con explicaciones detalladas

– una hoja de ruta para los alumnos (rueda de sabores, tablas de puntuación, resumen de los cuatro acuerdos para repetir en casa).

Duración: 2 horas

Precio: 24 € por persona

Con reserva previa

Roxane Fourgous von Bières et Fromages schlägt eine Zeit vor, um die originelle und köstliche Kombination bei einer Verkostung zu entdecken. Workshop zu 100 % in Le Havre mit Bieren von LH Beer Factory und Käse vom Bauernhof Dumesnil.

Auf dem Programm stehen:

– eine kurze Erklärung über Allianzen (warum sie gut zusammenpassen, die verschiedenen Arten von Allianzen, einige Tipps)

– kleine sensorische Spiele (die fünf Grundgeschmacksrichtungen erkennen, zwischen Aromen und Grundgeschmacksrichtungen unterscheiden, Aromen von Bier und Käse erkennen)

– verkostung von drei Akkorden mit ausführlichen Erklärungen

– ein Fahrtenbuch für die Lernenden (Geschmacksrad, Bewertungsraster, eine Zusammenfassung der vier Akkorde, um sie zu Hause nachzumachen).

Dauer: 2 Std

Preis: 24 ? pro Person

Auf Reservierung

