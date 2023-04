Visite : Port 2000 par la mer Digue Charles Olsen, 19 avril 2023, Le Havre.

Prenez la mer avec le bateau de Vedettes Baie de Seine. Entrez dans Port 2000 de la même façon que les 1800 porte-conteneurs qui franchissent les digues chaque année. Approchez-vous au plus près de ces géants des mers. Guide et docker vous délivreront toutes les informations sur ce port sans oublier les anecdotes et petites histoires !

Point de rendez-vous : Digue Charles Olsen (visite en bateau)

Durée : 1h30 – A partir de 9 ans

Tarif : 10€

Réservation obligatoire.

2023-04-19 à 14:45:00 ; fin : 2023-04-19 . .

Digue Charles Olsen

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Take to the sea with the Vedettes Baie de Seine boat. Enter Port 2000 in the same way as the 1,800 container ships that cross the dykes each year. Get as close as possible to these giants of the seas. A guide and a docker will give you all the information you need about this port, without forgetting the anecdotes and little stories!

Meeting point : Charles Olsen breakwater (boat tour)

Duration: 1h30 – From 9 years old

Price : 10?

Reservation required

Hágase a la mar con el barco Vedettes Baie de Seine. Entre en Port 2000 del mismo modo que los 1.800 portacontenedores que atraviesan los diques cada año. Acérquese lo más posible a estos gigantes de los mares. Un guía y un estibador le darán toda la información que necesite sobre el puerto, ¡sin olvidar anécdotas e historias!

Punto de encuentro: Dique Charles Olsen (paseo en barco)

Duración: 1h30 – A partir de 9 años

Precio: 10?

Reserva obligatoria

Stechen Sie mit dem Schiff von Vedettes Baie de Seine in See. Fahren Sie auf die gleiche Weise in Port 2000 ein wie die 1800 Containerschiffe, die jedes Jahr die Deiche überqueren. Kommen Sie diesen Giganten der Meere so nah wie möglich. Führer und Hafenarbeiter werden Ihnen alle Informationen über diesen Hafen liefern, ohne dabei die Anekdoten und kleinen Geschichten zu vergessen!

Treffpunkt: Charles-Olsen-Damm (Besichtigung per Boot)

Dauer: 1,5 Stunden – Ab 9 Jahren

Preis: 10 ?

Reservierung erforderlich

