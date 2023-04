Atelier biblio-créatif : Bouquet de printemps 1 Rue Édouard Herriot, 18 avril 2023, Le Havre.

Avec Aurélie Louvel, animatrice d’ateliers biblio-créatif et art-thérapeute.

Un atelier qui mêle lecture, sensorialité, émerveillement, émotions et créativité sur le thème du Printemps.

Après une lecture partagée et un temps de parole, chaque enfant créera son petit « tableau printanier » et des petites graines d’émotions à semer à l’intérieur.

Pour les enfants à partir de 5 ans – Durée : 1h30.

Tarif : 20 €.

Réservation par téléphone au 02 32 79 15 80 ou par mail à info@les400coups.fr.

2023-04-18 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-18 16:30:00. .

1 Rue Édouard Herriot

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



With Aurélie Louvel, biblio-creative workshop leader and art therapist.

A workshop that mixes reading, sensoriality, wonder, emotions and creativity on the theme of Spring.

After a shared reading and a time of discussion, each child will create his or her own little « spring painting » and little seeds of emotions to sow inside.

For children from 5 years old – Duration: 1h30.

Price : 20 ?.

Reservation by phone at 02 32 79 15 80 or by mail at info@les400coups.fr

Con Aurélie Louvel, tallerista biblio-creativa y arteterapeuta.

Un taller que combina lectura, sensorialidad, asombro, emociones y creatividad sobre el tema de la primavera.

Tras una lectura compartida y un momento de debate, cada niño creará su pequeño « cuadro de primavera » y pequeñas semillas de emoción para sembrar en su interior.

Para niños a partir de 5 años – Duración: 1h30.

Precio: 20€.

Reservas por teléfono en el 02 32 79 15 80 o por correo electrónico en info@les400coups.fr

Mit Aurélie Louvel, Leiterin von biblio-kreativen Workshops und Kunsttherapeutin.

Ein Workshop, der Lesen, Sinneswahrnehmung, Staunen, Emotionen und Kreativität zum Thema « Frühling » miteinander verbindet.

Nach einer gemeinsamen Lektüre und einer Sprechzeit gestaltet jedes Kind sein eigenes kleines « Frühlingsbild » und kleine Samen der Emotionen, die es in seinem Inneren säen kann.

Für Kinder ab 5 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden.

Preis: 20 ?

Reservierung per Telefon unter 02 32 79 15 80 oder per E-Mail an info@les400coups.fr

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité