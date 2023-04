L’Anniv Archi Cool 2 Passage Alphonse Saladin, 15 avril 2023, Le Havre.

Une fête de quartier pour les 1 an de la friperie. Cet anniversaire est l’occasion d’organiser une journée festive avec les commerçants voisins du quartier sur le parvis devant la boutique Archi Cool juste derrière la cathédrale Notre-Dame.

Le programme :

– Chez Lili, de 11h à 21h – Buvette mobile toute la journée pour se désaltérer.

– Fripe Mayo, de 11h à 19h – Friperie nomade spécialisée dans le merchandising, avec une collection inédite Archi Cool pour le jour J.

– Glaces Ortiz, de 14h à 18h – La fameuse 4L qui propose des glaces fabriquées de manière artisanale depuis 1927.

– Hooper’s doughnuts, de 15h à 18h – Des donuts roses et oranges tout frais pour le goûter !

– Le Margote, de 12h à 14h et de 19 à 21h – Le stand de street food du Margote !

– Lima Tatooart, de 14h à 19h – Tatouages aux traits fins et à l’encre noire par Luciana qui a réalisé une planche spéciale Archi Cool pour l’occasion.

– Luisa Loréal, de 19h à 21h – Luisa Loréal pour ambiancer la boutique avec un set synthpop, indie pop et eurodance.

– Mascarade, à partir de 11h – « Art Craie », activité collective de dessin à la craie sur le trottoir sous les arcades, devant la boutique.

– Valise & Histoire seconde, de 11h à 19h – Vêtements vintage et de seconde main, chinés par Valentine et Myrtille, avec une sélection pépite pour l’événement..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

2 Passage Alphonse Saladin

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



A neighborhood party for the 1 year anniversary of the thrift store. This anniversary is the occasion to organize a festive day with the neighboring shopkeepers of the district on the square in front of the Archi Cool store just behind the Notre-Dame cathedral.

The program:

– Chez Lili, from 11am to 9pm – Mobile refreshment stand all day long.

– Fripe Mayo, from 11am to 7pm – Nomadic thrift store specialized in merchandising, with a new Archi Cool collection for the day.

– Ortiz Ice Cream, 2-6 p.m. – The famous 4L that has been offering handcrafted ice cream since 1927.

– Hooper’s doughnuts, 3-6pm – Fresh pink and orange donuts for snacking!

– Margote’s, 12-2pm and 7-9pm – Margote’s street food stand!

– Lima Tatooart, from 2pm to 7pm – Tattoos with fine lines and black ink by Luciana who made a special Archi Cool board for the occasion.

– Luisa Loréal, from 7pm to 9pm – Luisa Loréal to ambience the store with a synthpop, indie pop and eurodance set.

– Masquerade, from 11am – « Chalk Art », collective chalk drawing activity on the sidewalk under the arcades, in front of the store.

– Valise & Histoire seconde, from 11am to 7pm – Vintage and second hand clothes, chintzed by Valentine and Myrtille, with a nugget selection for the event.

Una fiesta de barrio por el primer aniversario de la tienda de segunda mano. Este aniversario es la ocasión de organizar una jornada festiva con los comerciantes vecinos del barrio en la plaza situada frente a la tienda Archi Cool, justo detrás de la catedral de Notre-Dame.

El programa:

– Chez Lili, de 11.00 a 21.00 h. – Barra móvil de refrescos durante todo el día para saciar la sed.

– Fripe Mayo, de 11.00 a 19.00 h – Tienda nómada de segunda mano especializada en merchandising, con una nueva colección Archi Cool para el día.

– Glaces Ortiz, de 14h a 18h – El famoso 4L que ofrece helados artesanales desde 1927.

– Hooper’s doughnuts, de 15h a 18h – ¡Donuts rosas y naranjas frescos para merendar!

– Margote, de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 – ¡El puesto de comida callejera de Margote!

– Lima Tatooart, de 14.00 a 19.00 h – Tatuajes de líneas finas y tinta negra realizados por Luciana, que ha confeccionado una tabla especial Archi Cool para la ocasión.

– Luisa Loréal, de 19h a 21h – Luisa Loréal animará la tienda con un set de synthpop, indie pop y eurodance.

– Masquerade, a partir de las 11 h – « Chalk Art », una actividad colectiva de dibujo con tiza en la acera bajo los soportales frente a la tienda.

– Valise & Histoire seconde, de 11.00 a 19.00 h – Ropa vintage y de segunda mano, recogida por Valentine y Myrtille, con una selección de pepitas para el evento.

Ein Nachbarschaftsfest zum einjährigen Bestehen des Secondhandladens. Dieser Geburtstag ist der Anlass, einen Festtag mit den benachbarten Geschäftsleuten des Viertels auf dem Vorplatz vor der Boutique Archi Cool direkt hinter der Kathedrale Notre-Dame zu veranstalten.

Das Programm :

– Chez Lili, von 11.00 bis 21.00 Uhr – Mobile Buvette den ganzen Tag über, um den Durst zu löschen.

– Fripe Mayo, 11.00-19.00 Uhr – Auf Merchandising spezialisierter mobiler Secondhandladen mit einer unveröffentlichten Archi Cool-Kollektion für den Tag X.

– Glaces Ortiz, 14.00-18.00 Uhr – Der berühmte 4L, der seit 1927 handwerklich hergestelltes Eis anbietet.

– Hooper’s doughnuts, 15:00-18:00 Uhr – Frisch gebackene rosa und orangefarbene Donuts für den Snack zwischendurch!

– Le Margote, 12-14 Uhr und 19-21 Uhr – Der Streetfood-Stand im Margote!

– Lima Tatooart, 14-19 Uhr – Tattoos mit feinen Strichen und schwarzer Tinte von Luciana, die für diesen Anlass einen speziellen Archi Cool-Bogen angefertigt hat.

– Luisa Loréal, von 19 bis 21 Uhr – Luisa Loréal sorgt mit einem Set aus Synthpop, Indie-Pop und Eurodance für Stimmung im Laden.

– Maskerade, ab 11 Uhr – « Art Craie », kollektive Kreidezeichnungsaktivität auf dem Bürgersteig unter den Arkaden vor der Boutique.

– Valise & Histoire seconde, 11:00-19:00 Uhr – Vintage- und Second-Hand-Kleidung, die von Valentine und Myrtille aufgespürt wurde, mit einer Auswahl an Nuggets für die Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-03-29 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité