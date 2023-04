Conférence : La French Lines Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime . Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique. Conférence : French Lines & Compagnies: un patrimoine d’entreprises, une épopée humaine et maritime. Cette conférence présentée par Marie-Anne du Boullay sera l’occasion de rappeler que si le patrimoine conservé par French Lines & Compagnies est celui de grandes compagnies maritimes françaises comme en témoignent les 5 km d’archives publiques conservées, cette extraordinaire fonds d’archives et les collections qui l’accompagnent sont aussi la mémoire de tous ceux qui un jour ont embarqué à bord d’un navire marchand pour y travailler, pour un voyage d’agrément ou par nécessité et de tous ceux qui à quai ou à terre ont contribué à l’écriture de l’aventure maritime de la France depuis 1851. Le vendredi 14 avril à 18h15, à la bibliothèque Oscar Niemeyer.

chrh.association@orange.fr +33 2 35 21 03 99 https://www.chrh.fr/

