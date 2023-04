Chasse aux trésors à l’abbaye de Graville, 1 avril 2023, Le Havre .

Le Havre ,Seine-Maritime ,

Chasse aux trésors à l’abbaye de Graville

Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

2023-04-01 – 2023-04-01

Le Havre

Seine-Maritime

.

« Chasse aux trésors » dans les jardins et le musée de l’abbaye de Graville.

Nous sommes en 898, Eudes 1er, roi de France, vient de mourir et la vallée de la Seine se trouve à nouveau menacée par les invasions vikings. Les chanoines de Graville, en toute hâte, protègent l’église, les bâtiments conventuels, les précieux livres et leurs récoltes mais oublient le plus important ! Pour les aider, retrouvez le trésor de Graville et mettez-le en lieu sûr. Attention, le parcours est semé d’énigmes et d’embuches !

Chasse aux trésors à 10h30, 13h45, 15h15 et 16h45.

En famille, à partir de 6 ans – Durée : 45 min.

Gratuit, sur réservation au 02 79 92 77 77 ou sur reservation-mah@lehavre.fr

« Chasse aux trésors » dans les jardins et le musée de l’abbaye de Graville.

Nous sommes en 898, Eudes 1er, roi de France, vient de mourir et la vallée de la Seine se trouve à nouveau menacée par les invasions vikings. Les chanoines de Graville, en toute hâte, protègent l’église, les bâtiments conventuels, les précieux livres et leurs récoltes mais oublient le plus important ! Pour les aider, retrouvez le trésor de Graville et mettez-le en lieu sûr. Attention, le parcours est semé d’énigmes et d’embuches !

Chasse aux trésors à 10h30, 13h45, 15h15 et 16h45.

En famille, à partir de 6 ans – Durée : 45 min.

Gratuit, sur réservation au 02 79 92 77 77 ou sur reservation-mah@lehavre.fr

reservation-mah@lehavre.fr +33 2 79 92 77 77 https://www.musees-mah-lehavre.fr/

Le Havre

dernière mise à jour : 2023-03-29 par