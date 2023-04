Parcours photographique : Are You Experiencing ?, 1 avril 2023, Le Havre.

Pour cette 16ème édition du festival Are You Experiencing, pas moins de 400 photographies sont présentées dans une quinzaine de lieux au Havre.

Du 1er avril au 13 mai, les oeuvres des vingt-cinq artistes seront visibles dans les lieux habituels : les galeries Pierre Lenoir Vaquero, Incarnato, Agnès Szaboova et La Glacière, Le Phare, le MuMa, Créapolis, Les Zazous, La Galerne, ArtHôtel, le Tetris, le CEM, l’espace Claude Monet, le Hangar Zéro, le Monte Cristo, Café Ink, Happy Docks, mais aussi dans trois nouveaux lieux : à la galerie Hatch et Axes (allée Aimé Césaire) et le Conservatoire Arthur Honegger.

L’invité d’honneur de cette édition 2023 est Joanna Chudy, qui représente la forme féminine, entre autres sujets, par le biais de la photographie classique en noir et blanc..

For this 16th edition of the festival Are You Experiencing, not less than 400 photographs are presented in about fifteen places in Le Havre.

From April 1st to May 13th, the works of the twenty-five artists will be visible in the usual places: pierre Lenoir Vaquero, Incarnato, Agnès Szaboova and La Glacière galleries, Le Phare, MuMa, Créapolis, Les Zazous, La Galerne, ArtHôtel, Tetris, CEM, Espace Claude Monet, Hangar Zéro, Monte Cristo, Café Ink, Happy Docks, but also in three new places: at the Hatch and Axes gallery (Aimé Césaire alley) and the Arthur Honegger Conservatory.

The guest of honor of this 2023 edition is Joanna Chudy, who represents the female form, among other subjects, through classic black and white photography.

Para esta 16ª edición del festival Are You Experiencing, se presentan no menos de 400 fotografías en una quincena de lugares de Le Havre.

Del 1 de abril al 13 de mayo, las obras de los veinticinco artistas podrán verse en los lugares habituales: pierre Lenoir Vaquero, Incarnato, galerías Agnès Szaboova y La Glacière, Le Phare, MuMa, Créapolis, Les Zazous, La Galerne, ArtHôtel, Tetris, CEM, Espace Claude Monet, Hangar Zéro, Monte Cristo, Café Ink, Happy Docks, pero también en tres nuevos lugares: en la galería Hatch and Axes (allée Aimé Césaire) y en el Conservatorio Arthur Honegger.

La invitada de honor de esta edición 2023 es Joanna Chudy, que representa la forma femenina, entre otros temas, a través de la fotografía clásica en blanco y negro.

Ausgabe des Festivals Are You Experiencing werden nicht weniger als 400 Fotografien an rund 15 Orten in Le Havre präsentiert.

Vom 1. April bis zum 13. Mai sind die Werke der fünfundzwanzig Künstler an den üblichen Orten zu sehen: die Galerien Pierre Lenoir Vaquero, Incarnato, Agnès Szaboova und La Glacière, Le Phare, MuMa, Créapolis, Les Zazous, La Galerne, ArtHôtel, Tetris, CEM, Espace Claude Monet, Hangar Zéro, Monte Cristo, Café Ink, Happy Docks, aber auch an drei neuen Orten: in der Galerie Hatch und Axes (allée Aimé Césaire) und im Conservatoire Arthur Honegger.

Ehrengast der Ausgabe 2023 ist Joanna Chudy, die neben anderen Themen die weibliche Form mithilfe klassischer Schwarz-Weiß-Fotografie darstellt.

