Visite guidée : « Port by night » Le Havre Port Center Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Laissez-vous subjuguer par les lumières de Port 2000, ce port qui ne dort jamais. Le ballet des camions, des navires, des conteneurs et de ses forces vives reste constant de jour comme de nuit. Au crépuscule, les infrastructures s’illuminent proposant une vue industrialo-féerique.

Partez en car, accompagné d’un guide, pour admirer cette vue tout en vous initiant à l’activité de ce port à conteneur.

Cette visite nécessite une inscription au préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès administratif à Port 2000

Date de clôture des inscriptions : mercredi 29 novembre à 14h.

Age minimum : 12 ans.

Horaires : de 17h à 19h

Point de départ : Le Havre Port Center – Terminal de la Citadelle

Merci de vous munir de votre pièce d’identité présentée à l’inscription

Tarif : 7 €.

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Le Havre Port Center

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Let yourself be captivated by the lights of Port 2000, the port that never sleeps. The ballet of trucks, ships, containers and other vital forces is constant, day and night. At dusk, the infrastructure lights up, offering an industrial-fairies view.

Take a guided bus trip to admire the view and learn more about the container port.

This tour requires prior registration with a copy of a valid ID to guarantee administrative access to Port 2000

Closing date for registration: Wednesday November 29 at 2pm.

Minimum age: 12 years.

Schedule: from 5pm to 7pm

Departure point: Le Havre Port Center – Terminal de la Citadelle

Please bring your ID with you when you register

Price: 7 ?

Déjese cautivar por las luces de Port 2000, el puerto que nunca duerme. El ballet de camiones, barcos, contenedores y otras fuerzas vivas es constante, de día y de noche. Al anochecer, la infraestructura se ilumina, ofreciendo una vista industrial de cuento de hadas.

Salga en autocar, acompañado por un guía, para admirar esta vista mientras aprende sobre el funcionamiento de este puerto de contenedores.

Esta visita requiere inscripción previa con copia de un documento de identidad válido para garantizar el acceso administrativo a Puerto 2000

Fecha límite de inscripción: miércoles 29 de noviembre a las 14.00 horas.

Edad mínima: 12 años.

Horario: de 17.00 a 19.00 horas

Punto de salida: Le Havre Port Center – Terminal de la Citadelle

Se ruega llevar el DNI en el momento de la inscripción

Precio: 7

Lassen Sie sich von den Lichtern von Port 2000, dem Hafen, der niemals schläft, überwältigen. Das Ballett der Lastwagen, Schiffe, Container und der anderen Arbeitskräfte bleibt Tag und Nacht konstant. In der Abenddämmerung erstrahlt die Infrastruktur und bietet einen märchenhaften Blick auf die Industrie.

Machen Sie eine Busfahrt mit einem Reiseleiter, um diesen Anblick zu genießen und gleichzeitig etwas über die Arbeit in diesem Containerhafen zu erfahren.

Für diese Tour ist eine vorherige Anmeldung mit einer Kopie eines gültigen Personalausweises erforderlich, um den administrativen Zugang zum Hafen 2000 zu gewährleisten

Anmeldeschluss: Mittwoch, 29. November um 14 Uhr.

Mindestalter: 12 Jahre.

Unterrichtszeit: von 17.00 bis 19.00 Uhr

Startpunkt: Le Havre Port Center – Terminal de la Citadelle

Bitte bringen Sie Ihren Ausweis mit, den Sie bei der Anmeldung vorlegen müssen

Preis: 7 ?

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie