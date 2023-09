Visite guidée : Les marins et la signalisation maritime Le Havre Port Center Le Havre, 2 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La subdivision Phares et Balises du Havre est au service de la sécurité maritime par la mise en œuvre et l’entretien des aides à la navigation et l’actualisation de l’information nautique. Elle vise également à promouvoir et protéger les phares et les différents emplois liés à la navigation.

Rencontrez et échangez avec le Chef du Centre Opérationnel des Phares et Balises de Normandie. Saisissez dans leur intégralité les missions de la subdivision et découvrez de près l’ensemble de leurs équipements (phares, bouées, feux) et les différentes technologies employées (feux autonomes et le télécontrôle). »

Age recommandé : à partir de 12 ans

Horaires : de 14 h 30 à 16 h 30 (se présenter 15 minutes avant)

Tarif : 7 €

Clôture de la billetterie mardi 31/10 à 14 heures

20 places disponibles – visite pédestre

Point de départ : Devant Le Havre Port Center – Terminal de la Citadelle.

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 16:30:00. .

Le Havre Port Center

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Lighthouses and Beacons subdivision at Le Havre serves maritime safety by implementing and maintaining navigational aids and updating nautical information. It also aims to promote and protect lighthouses and the various jobs associated with navigation.

Meet and talk to the Head of the Lighthouses and Beacons Operational Center in Normandy. Understand the subdivision?s missions in their entirety, and get a close-up view of all their equipment (lighthouses, buoys, lights) and the different technologies used (autonomous lights and remote control). »

Recommended age: 12 and over

Times: 2.30 pm to 4.30 pm (please arrive 15 minutes before)

Price: 7 ?

Ticket office closes Tuesday 31/10 at 2 p.m

20 places available ? walking tour

Departure point: In front of Le Havre Port Center ? Terminal de la Citadelle

La Subdirección de Faros y Balizas de Le Havre es responsable de la seguridad marítima mediante la implantación y el mantenimiento de ayudas a la navegación y la actualización de la información náutica. También se encarga de promover y proteger los faros y los distintos oficios relacionados con la navegación.

Conozca y hable con el Jefe del Centro Operativo de Faros y Balizas de Normandía. Conozca a fondo las misiones de la subdivisión y descubra sus equipos (faros, boyas, luces) y las diferentes tecnologías utilizadas (luces autónomas y control remoto)

Edad recomendada: a partir de 12 años

Horario: de 14.30 a 16.30 (se ruega llegar 15 minutos antes)

Precio: 7?

La taquilla cierra el martes 31/10 a las 14.00 h

20 plazas disponibles ? visita a pie

Punto de salida: Frente al Centro Portuario de Le Havre ? Terminal de la Citadelle

Die Abteilung für Leuchttürme und Leuchtfeuer in Le Havre dient der Sicherheit im Seeverkehr, indem sie Navigationshilfen einsetzt und wartet und nautische Informationen aktualisiert. Außerdem fördert und schützt sie Leuchttürme und die verschiedenen Arbeitsplätze, die mit der Schifffahrt verbunden sind.

Treffen Sie den Leiter des Operationszentrums der Leuchttürme und Leuchtfeuer der Normandie und tauschen Sie sich mit ihm aus. Erfahren Sie alles über die Aufgaben der Unterabteilung und lernen Sie die gesamte Ausrüstung (Leuchttürme, Bojen, Leuchtfeuer) und die verschiedenen Technologien (autonome Leuchtfeuer und Fernsteuerung) aus nächster Nähe kennen. »

Empfohlenes Alter: ab 12 Jahren

Unterrichtszeit: von 14:30 bis 16:30 Uhr (15 Minuten vorher eintreffen)

Eintrittspreis: 7 ?

Ende des Kartenverkaufs Dienstag, 31.10. um 14 Uhr

20 Plätze verfügbar ? Rundgang zu Fuß

Startpunkt: Vor dem Le Havre Port Center ? Terminal de la Citadelle

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche