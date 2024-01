Ouverture restaurant No-Vices au Novotel Le Havre Novotel le havre centre/gare Le Havre, jeudi 1 février 2024.

Ouverture restaurant No-Vices au Novotel Le Havre Novotel le havre centre/gare Le Havre 1 – 29 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-01 11:30

Fin : 2024-02-29 14:00

Ouverture restaurant No-Vices Novotel Le Havre 1 – 29 février 1

Pour marquer l’ouverture de notre restaurant No-Vices le midi, nous vous convions à venir découvrir notre nouvelle carte. Profitez d’une remise de 10% sur toutes les additions du midi jusqu’au 29 février! N’hésitez pas à venir nous découvrir.

Novotel le havre centre/gare 20 cours la fayette Danton Le Havre 76600 Seine-Maritime