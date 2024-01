Exposition « Abolir la peine de mort Toujours d’actualité ? ! » Maison des Syndicats Le Havre Le Havre, lundi 5 février 2024.

La Maison des syndicats au Havre accueille du 5 février au 1 mars 2024 une exposition « Abolir la peine de mort Toujours d’actualité ?! » proposée par LE HAVRE Contre la peine de mort.

L’abolition de la peine de mort en France a maintenant un peu plus de 40 ans et elle gagne du terrain dans le monde mais elle est toujours appliquée dans 55 pays, dont les États-Unis.

L’exposition fait un état des lieux de la peine capitale dans le monde, présente les arguments nécessaires au combat abolitionniste et permet de comprendre pourquoi LE HAVRE Contre la peine de mort se mobilise pour l’abolition inconditionnelle et universelle de la peine de mort.

L’exposition gratuite sera visible du 5 février au 1 mars 2024, du lundi au vendredi de 10h à 17h, Maison des Syndicats 1 rue de Fontenoy Le Havre.

En savoir plus : lehavrenonalapeinedemort@gmail.com

Maison des Syndicats Le Havre 1 rue de Fontenoy le havre Danton Le Havre 76600 Seine-Maritime