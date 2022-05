La Tournée des Fous de la Rampe – 5ème édition Maison de l’étudiant Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

La Tournée des Fous de la Rampe – 5ème édition Maison de l’étudiant, 15 octobre 2019 20:00, Le Havre. Mardi 15 octobre 2019, 20h00 Sur place Entrée libre gratuite Normandie Université emmène le Collectif ENsensible, lauréats Les FOUS de la RAMPE Festival de théâtre étudiant – CAEN pour une tournée normande du 7 au 16 octobre 2019. « NOUS VOIR NOUS » par le Collectif ENsensible Une création qui met en scène un texte de l’auteur québécois, Guillaume Corbeil. La pièce retrace l’histoire de cinq prétendus amis, lors d’une même soirée, à travers les réseaux sociaux. Sous une avalanche de photographies, de flashs et de vidéos, les cinq personnages sur un rythme effréné nous dévoilent chacun leur vie, mais est-ce réellement la leur ? Au fil de la pièce, le temps se dilate et l’on découvre de nouvelles versions de la même histoire. C’est un véritable univers froid et superficiel fait de rivalités qui se dévoile peu à peu. Où s’arrête la réalité et où commence la fiction ? Comment manipulons-nous la réalité à travers les écrans, les images ? Jusqu’ où iront-ils pour théâtraliser leur vie ? Maison de l’étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau, 76600 Le Havre 76600 Le Havre Danton Seine-Maritime mardi 15 octobre 2019 – 20h00 à 21h00

Détails Heure : 20:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Maison de l'étudiant Adresse 50 Rue Jean-Jacques Rousseau, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Maison de l'étudiant Le Havre Departement Seine-Maritime

