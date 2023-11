Kalash Criminel – Tournée LE TETRIS Catégories d’Évènement: Le Havre

Après avoir passé ses premières années au Congo, c'est à Sevran que Kalash Criminel entame son épopée musicale. Il prend son envol en solo avec « 10 12 14 Bureau », titre particulièrement hardcore dans lequel il impose son style. S'en suit sa série de freestyle intitulée « Sauvagerie », grâce laquelle il se fait connaitre du grand public. Il entre alors cour des grands et collabore avec Sofiane, Jul ou encore Kaaris. Considéré comme l'artiste mythique du 93, le rappeur à la cagoule noire n'a pas fini de nous brutaliser avec ses punchlines acérées.

Kalash Criminel – Tournée
LE TETRIS, 25 novembre 2023, LE HAVRE.
Tarif : 25.0 euros.

LE TETRIS
55 rue du 329ème R.I
LE HAVRE
Seine-Maritime

