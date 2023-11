Nick Waterhouse LE TETRIS, 15 novembre 2023, LE HAVRE.

Cartel Concerts présente : Nick Waterhouse est un chanteur, musicien, compositeur, producteur, arrangeur Californien dont la sensibilité musicale se situe quelque part entre la Soul, le Rythm & Blues, le Rock Garage, le Rock Psyché et le Rock’n’Roll.Depuis, la sortie de son premier album Time’s All gone (2012), les disques et les concerts de Nick Waterhouse font le bonheur des amateurs de sons « à l’ancienne ».Son titre « Katchi » de son troisième album Never Twice (2016), lui a permis de se faire connaître bien au-delà de ses auditeurs habituels et de se signaler auprès du grand public. (Ofenbach vs Nick Waterhouse / +150 Millions de Vues)Ce qu’on se demande forcément lorsqu’on écoute les albums de Nick Waterhouse, c’est comment cet américain, né en Californie au beau milieu des années quatre-vingt, peut-il produire une musique tournée à ce point vers le passé, avec une telle sincérité et une telle authenticité.La réponse se trouve sans doute dans l’environnement direct dans lequel il a grandi, mais aussi du côté de San Francisco, où il est parti s’installer, alors âgé de vingt ans. Il y a travaillé chez un disquaire spécialisé dans les sons 50’s/60’s où il a fréquenté une bande de passionnés et de connaisseurs de musique.Il a alors commencé à produire sa propre musique avec un sens de la précision et un souci d’authenticité évidents, ce qui a sans doute décidé Hanni El Khatib à le signer à l’époque sur son label Innovative Leisure.Deux ans après la sortie de Promenade Blues, Nick Waterhouse est de retour en avril 2023 avec son sixième album, The Fooler. Nick Waterhouse

LE TETRIS LE HAVRE 55 rue du 329ème R.I Seine-Maritime

