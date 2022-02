Exposition Bianca Argimón, Catharsis Le Portique centre régional d’art contemporain du Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

L'exposition que Le Portique consacre à Bianca Argimón présente la pluralité de l'expression plastique de l'artiste. Dessins, collages, tapisseries, sculptures, installations et céramiques jalonnent le parcours du visiteur, qui plonge dans une oeuvre foisonnante et protéiforme. Dans la démarche de Bianca, chaque idée définit une forme (« Le choix du médium n'est jamais gratuit », confie-t-elle), permettant ainsi de convier différents médiums et matériaux. Ainsi, le dessin permet de travailler directement sur des sujets larges et foisonnants, ouvrant sur de nouvelles voies narratives. La douceur et l'innocence du trait servent alors le traitement décalé d'une actualité, d'une thématique ancrées dans notre monde. Menant un travail de recherche sur les fictions et les médias, Bianca Argimón questionne, dans son travail, notre société contemporaine et les différents récits qu'elle invite à développer.

