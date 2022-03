Un weekend pour l’Ukraine LE PETIT THEATRE Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Un weekend pour l’Ukraine LE PETIT THEATRE, 23 avril 2022 20:00, Le Havre. 23 et 24 avril Sur place 15 € / spectacle 25 € pass weekend 2 spectacles différents chantés et dansés Un week end pour aider le peuple Ukrainien.

Aude a imaginé en collaboration avec Isabelle Vial deux spectacles dont l’intégralité des bénéfices seront versés à une Association caritative .

Samedi 23 Avril à 20 H au Petit Théatre « Voix & Regard »

Dimanche 24 Avril à 15 H dans le même lieu, Aude vous emmènera dans son univers musical . « Une vie en Mélodie » vous permettra de vous détendre en découvrant, ou en redécouvrant les plus belles créations de la chanteuse normande. Elle sera entourée de musiciens, acteurs et danseuses exceptionnels pour un grand show de presque deux heures.

Plaisir et émotions seront au rendez-vous pour cette cause qui nous touche terriblement !

Organisation association Cliny

Réservations Musique Océane 93 rue de Paris 76600 Le Havre

Tarif 15 € /spectacle ou Pass weekend 25 € LE PETIT THEATRE 28 RUE DU GENERAL SARRAIL 76600 76600 Le Havre Danton Seine-Maritime samedi 23 avril – 20h00 à 21h40

dimanche 24 avril – 15h00 à 16h45

Détails Heure : 20:00 - 16:45 Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu LE PETIT THEATRE Adresse 28 RUE DU GENERAL SARRAIL 76600 Ville Le Havre lieuville LE PETIT THEATRE Le Havre Departement Seine-Maritime

LE PETIT THEATRE Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Un weekend pour l’Ukraine LE PETIT THEATRE 2022-04-23 was last modified: by Un weekend pour l’Ukraine LE PETIT THEATRE LE PETIT THEATRE 23 avril 2022 20:00 le havre LE PETIT THEATRE Le Havre

Le Havre Seine-Maritime