Les Loups sont entrés dans Paris LE PETIT THEATRE Le Havre

Seine-Maritime

Les Loups sont entrés dans Paris LE PETIT THEATRE, 5 mars 2023 15:00, Le Havre. Dimanche 5 mars, 15h00 Sur place 15 €

Un week-end en musique pour aider les enfants malades hospitalisés « Les Loups sont entrés dans Paris ». Un hommage sensible au Grand Serge Reggiani. Ce spectacle vous permettra de découvrir sa vie, ses amis, ses démons. Ecrit et interprété par Aude, ce spectacle vous fera redécouvrir, si besoin, les plus belles chansons de l’Italien. Des musiciens classiques et Jazz, des arrangements brillants de Damien Sliwa, la voix de Aude et sa grande sensibilité….Quoi de mieux pour une après midi de rêve ?

Réservations :

Musique Océane 93 rue de Paris Le Havre Tel 02 77 00 05 72 LE PETIT THEATRE 28 RUE DU GENERAL SARRAIL 76600 76600 Le Havre Danton Seine-Maritime dimanche 5 mars – 15h00 à 16h30

Détails Heure : 15:00 - 16:30 Catégories d'Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu LE PETIT THEATRE Adresse 28 RUE DU GENERAL SARRAIL 76600 Ville Le Havre

