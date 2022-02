Les loups sont entrés dans Paris LE PETIT THEATRE Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Les loups sont entrés dans Paris LE PETIT THEATRE, 12 mars 2022 20:00, Le Havre. Samedi 12 mars, 20h00 Sur place Entrée 15 € 0277000572 Hommage à Serge Reggiani Les loups sont entrés dans Paris…Bientôt 20 ans que Serge Reggiani a quitté ce monde.

Aude a imaginé un spectacle autour de sa vie, ses passions, ses démons, afin de rendre hommage à ce magnifique interprète adulé du public .

Venez redécouvrir les plus belles chansons de l’Italien parti chercher ses allumettes dans une rue de Massachussetts.

Entourée de brillants musiciens Aude vous transportera dans un monde de souvenirs pavé de petites madeleines musicales douces à notre mémoire.

Ce spectacle est organisé au profit intégral de France Alzheimer 76. Les artistes sont tous impliqués bénévolement dans ce spectacle inédit. Faites vous plaisir et faites une belle action pour venir en aide aux malades et à leurs familles dans leur quotidien.

