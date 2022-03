Webinaire : Enjeux des objets connectés et présentation du Mastère Développeur IoT au Havre Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Webinaire : Enjeux des objets connectés et présentation du Mastère Développeur IoT au Havre Le Havre, 4 avril 2022 18:00, Le Havre. Lundi 4 avril, 18h00 Mixte Sur inscription, gratuit https://lamanu.fr/webinaire/, contact-lehavre@lamanu.fr, 0986271704 Un nouveau parcours de formation arrive au Havre pour devenir expert de l’Internet of Things et des objets connectés ! Découvrez le Mastère Développeur IoT (Bac+5) et les enjeux des objets connectés. Un nouveau programme Mastère Développeur IoT (Bac+5) fait son arrivée à la rentrée d’octobre sur le campus de La Manu au Havre. À cette occasion, l’école La Manu vous invite à un webinaire le lundi 04 avril à 18h pour découvrir le mastère et comprendre les enjeux des objets connectés ! Une entreprise partenaire de La Manu interviendra également lors du webinaire pour revenir sur l’importance de l’Internet des Objets, notamment pour les entreprises avec de nouvelles perspectives de développement. Au programme du webinaire :

– L’internet des Objets, de quoi s’agit-il ?

– Comment se déploie l’IoT en entreprise (Témoignage partenaire)

– Présentation du Mastère Développeur IoT proposé au Havre Inscrivez-vous pour participer au webinaire du lundi 04 avril à 18h. À très vite pour cet évènement en ligne ! Le Havre ville le havre 76600 Le Havre Saint-François Seine-Maritime lundi 4 avril – 18h00 à 20h00

