The Latin-Jazz Concert Le Havre

12 novembre 2022 15:00, Le Havre
12 novembre – 10 décembre, les samedis
Sur place 10 €
0235242696

Les meilleurs standards Latin Jazz Aude crée l’évènement » The Latin-Jazz concert » .

Le samedi 12 Novembre à 15h et à 17h accompagnée par

le prestigieux Stéfano Maghenzani Trio !

Venez redécouvrir les grands standards du genre…..

Concert au profit intégral de France Alzheimer 76 dans

la magnifique salle Woollett au conservatoire du Havre pour une ambiance chaude et intimiste.

Réservations UNIQUEMENT auprès de France Alzheimer 8 rue Madame De Lafayette Le Havre 02 35 24 26 96 Le Havre Le Havre Le Havre Seine-Maritime samedi 12 novembre – 15h00 à 16h00

samedi 12 novembre – 17h00 à 18h00

samedi 19 novembre – 17h00 à 18h00

samedi 26 novembre – 17h00 à 18h00

samedi 3 décembre – 17h00 à 18h00

samedi 10 décembre – 17h00 à 18h00

Heure : 15:00 - 18:00
Age minimum 7
Age maximum 99

