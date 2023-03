Les entreprises du Havre et alentours recrutent Le Havre Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Les entreprises du Havre et alentours recrutent Le Havre, 12 avril 2023 17:30, Le Havre. Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct ! Mercredi 12 avril, 17h30 1

https://wiz.bi/3TcCTmb Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les entreprises qui recrutent dans votre ville et ses alentours lors d’un événement de recrutement organisé par le Crédit Agricole Normandie Seine, le 12 avril au Havre. Pour en savoir plus et vous inscrire : https://wiz.bi/3TcCTmb Le Havre Le Havre Le Havre Seine-Maritime ### Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les entreprises qui recrutent dans votre ville et ses alentours lors d’un événement de recrutement organisé par le Crédit Agricole Normandie Seine, le 12 avril au Havre. Pour en savoir plus et vous inscrire : [https://wiz.bi/3TcCTmb](https://wiz.bi/3TcCTmb)

Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Le Havre Ville Le Havre Departement Seine-Maritime Lieu Ville Le Havre Le Havre

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le havre/

Les entreprises du Havre et alentours recrutent Le Havre 2023-04-12 was last modified: by Les entreprises du Havre et alentours recrutent Le Havre Le Havre 12 avril 2023 17:30 Le Havre Le Havre

Le Havre Seine-Maritime