Portes Ouvertes à l’école supérieure du numérique La Manu au Havre La Manu – Campus Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Portes Ouvertes à l’école supérieure du numérique La Manu au Havre La Manu – Campus Le Havre, 2 avril 2022 14:00, Le Havre. Samedi 2 avril, 14h00 Sur place Sur inscription https://lamanu.fr/jpo/ Préparez votre orientation post bac dans les métiers du numérique lors des Portes Ouvertes samedi 02 avril à l’école La Manu du Havre Préparez vos études supérieures dans le numérique en participant samedi 02 avril aux Portes Ouvertes de La Manu – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique – au Havre. Venez découvrir les cursus Bachelor (Bac+3) pour devenir expert dans les métiers du numérique ! Parents, futurs bacheliers ou étudiants en réorientation, on vous donne rendez-vous ce samedi pour une visite de l’école, une présentation des études supérieures à La Manu, et des moments d’échanges avec l’équipe et les étudiants ! Inscription : https://lamanu.fr/jpo/ Samedi 02 avril à 14h

10 place Léon Meyer, 76600 Le Havre La Manu – Campus Le Havre 10 place Léon Meyer 76600 Le Havre Saint-François Seine-Maritime

0986271704 https://lamanu.fr samedi 2 avril – 14h00 à 17h00 LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu La Manu - Campus Le Havre Adresse 10 place Léon Meyer Ville Le Havre lieuville La Manu - Campus Le Havre Le Havre Departement Seine-Maritime

La Manu - Campus Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Portes Ouvertes à l’école supérieure du numérique La Manu au Havre La Manu – Campus Le Havre 2022-04-02 was last modified: by Portes Ouvertes à l’école supérieure du numérique La Manu au Havre La Manu – Campus Le Havre La Manu - Campus Le Havre 2 avril 2022 14:00 LA MANU - Campus Le Havre Le Havre le havre

Le Havre Seine-Maritime