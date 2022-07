Job Dating – Alternance pour le Mastère IOT et Smart Building au Havre La Manu – Campus Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Job Dating – Alternance pour le Mastère IOT et Smart Building au Havre La Manu – Campus Le Havre, 8 septembre 2022 15:00, Le Havre

L’école du numérique La Manu au Havre organise un Job Dating spécial Mastère (Bac+5) pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en IOT et Smart Building. Vous disposez d’un niveau Bac+3 et vous souhaitez poursuivre vos études avec un Mastère Chef de Projet IOT et Smart Building en alternance ? Inscrivez-vous au Job Dating spécial Mastères (Bac+5) organisé par La Manu, Ecole supérieure des métiers du numérique, le jeudi 08 septembre 2022 (15h-18h) sur le campus du Havre. Déposez votre candidature au Mastère Chef de Projet IOT et Smart Building (Bac+5) et participez ensuite au Job Dating de rentrée pour rencontrer les entreprises partenaires de La Manu qui recrutent en contrat d’apprentissage. Le Mastère de La Manu vous permet d’acquérir les compétences qui sont recherchées par ces entreprises, alors profitez de ce Job dating pour trouver votre entreprise d’accueil si vous ne l’avez pas encore trouvé. Candidature et inscription au Job Dating : https://lamanu.fr/job-dating/ La Manu – Campus Le Havre 10 place Léon Meyer 76600 Le Havre Saint-François Seine-Maritime

