Atelier Webdesign au Havre pour les lycéens et étudiants La Manu – Campus Le Havre, 13 avril 2022 14:00, Le Havre. Mercredi 13 avril, 14h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://lamanu.fr/atelier-numerique/ L’école du numérique La Manu propose au Havre un atelier de découverte du webdesign pour les jeunes qui préparent leur orientation post bac ou étudiants en réorientation. Pour les lycéens et étudiants qui préparent leur poursuite d’études, La Manu, Ecole supérieure des métiers du Numérique, organise un Atelier Numérique le mercredi 13 avril à 14h sur son campus au Havre. Venez découvrir le webdesign en réalisant l’étape clé du maquettage d’un site web avec le logiciel « Adobe XD ». Inscription (gratuit) : https://lamanu.fr/atelier-numerique/ Futurs bacheliers ou étudiants en réorientation, cet atelier est aussi une occasion pour découvrir si les métiers du numérique sont fait pour vous. Cet atelier vous apportera un aperçu des compétences que vous allez acquérir au cours de vos études à La Manu, et vous aidera à constater que derrière le « numérique » se cache de nombreux métiers possibles. À très vite à La Manu ! La Manu – Campus Le Havre 10 place Léon Meyer 76600 Le Havre Saint-François Seine-Maritime

mercredi 13 avril – 14h00 à 16h30

