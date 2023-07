Une expérience immersive audio au Grand Casino du Havre Grand casino du Havre Le Havre, 19 juillet 2023 14:00, Le Havre.

Une expérience immersive audio au Grand Casino du Havre Grand casino du Havre Le Havre 19 juillet – 18 août

Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, l’Arbre Soleil est un merveilleux voyage sensoriel à tester seul, en famille ou en couple. 19 juillet – 18 août 1

https://www.billetweb.fr/larbre-soleil-au-havre

DU 13 JUILLET AU 13 AOÛT 2023,

LE GRAND CASINO DU HAVRE PRÉSENTE EN EXCLUSIVITÉ

« L’ARBRE SOLEIL » by ONYO

UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE AUDIO IMMERSIVE

Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, l’Arbre Soleil est un merveilleux voyage sensoriel à tester seul, en famille ou en couple.

À l’heure de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, c’est une nouvelle démarche de création qui conjugue audio immersif (son binaural 3D) et lumières interactives qui est ici proposée.

Confortablement assis dans une yourte spécialement conçue à cet effet, les yeux fermés, un casque audio sur les oreilles, plongez l’espace de 20 minutes dans un conte fantastique et écologique.

Extrait.

« La légende raconte qu’un Esprit du soleil aurait placé un fragment de son cœur dans un arbre millénaire niché dans une forêt enchantée. Cet arbre, devenu Arbre-Soleil, aurait permis à la vie sous toutes ses formes de se déployer. Mais son énergie n’est pas éternelle. Tous les cent ans, les végétaux, les animaux et les êtres humains se rassemblent pour insuffler à l’Arbre-Soleil un nouveau souffle de vie… »

Bercés par les voix françaises d’Angelina Jolie et de Sandra Bullock, vous êtes invités à participer à la cérémonie de renaissance de l’Arbre-Soleil en laissant libre cours à votre imagination.

Cette expérience immersive sonore propose une nouvelle forme de narration qui procure une sensation d’apaisement et sérénité. Instantanément toutes les tensions s’évacuent, le corps et l’esprit sont reconnectés à travers le son et l’émotion vécue collectivement.

Grand casino du Havre 76 Place Jules Ferry le Havre Saint-François Le Havre 76600 Seine-Maritime