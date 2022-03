Le Havre de la Vanlée : évasion au crépuscule Bricqueville-sur-Mer, 22 juillet 2022, Bricqueville-sur-Mer.

Le Havre de la Vanlée : évasion au crépuscule Bricqueville-sur-Mer

2022-07-22 21:15:00 21:15:00 – 2022-07-22 22:45:00 22:45:00

Bricqueville-sur-Mer Manche Bricqueville-sur-Mer

Un soir d’été, à l’heure où le soleil se couche, venez vous relaxer, vous évader, et apprécier la douceur de ce “bout du monde”, de ses dunes et de ses vagues.

Avec un peu de chance, vous pourrez même voir les rougeurs du soir et le soleil s’endormir au loin.

A travers une alliance entre relaxation, marche douce et découverte du territoire. Vous découvrirez des exercices de sophrologie (Respirations, relâchements musculaires, éveil des sens…), et de marche (Afghane, douce, consciente…) pour se ressourcer, se reconnecter à soi et à la nature.

Niveau : Facile. (+ ou – 2 kms)

Pour votre bien être le nombre de place est limité, pensez à réserver au 07. 80. 00. 75. 45.

Un soir d’été, à l’heure où le soleil se couche, venez vous relaxer, vous évader, et apprécier la douceur de ce “bout du monde”, de ses dunes et de ses vagues.

Avec un peu de chance, vous pourrez même voir les rougeurs du soir et le soleil…

aimiesophrologie@gmail.com +33 7 80 00 75 45 https://aimiesophrologie.wixsite.com/my-site/courses

Un soir d’été, à l’heure où le soleil se couche, venez vous relaxer, vous évader, et apprécier la douceur de ce “bout du monde”, de ses dunes et de ses vagues.

Avec un peu de chance, vous pourrez même voir les rougeurs du soir et le soleil s’endormir au loin.

A travers une alliance entre relaxation, marche douce et découverte du territoire. Vous découvrirez des exercices de sophrologie (Respirations, relâchements musculaires, éveil des sens…), et de marche (Afghane, douce, consciente…) pour se ressourcer, se reconnecter à soi et à la nature.

Niveau : Facile. (+ ou – 2 kms)

Pour votre bien être le nombre de place est limité, pensez à réserver au 07. 80. 00. 75. 45.

Bricqueville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-14 par