Le Havre de la Vanlée : évasion au crépuscule, 12 juillet 2022, . Le Havre de la Vanlée : évasion au crépuscule

2022-07-12 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-12 23:00:00 23:00:00 Un soir d’été, à l’heure où le soleil se couche, venez vous relaxer, vous évader, et apprécier la douceur de ce “bout du monde”, de ses dunes et de ses vagues.

Avec un peu de chance, vous pourrez même voir les rougeurs du soir et le soleil…

