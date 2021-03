Le Havre côté mer en voilier, 2 avril 2021-2 avril 2021, Le Havre.

Le Havre côté mer en voilier 2021-04-02 09:00:00 – 2021-04-02 12:00:00 Digue Nord Centre Nautique Paul Vatine

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Embarquement immédiat sur un voilier de 9 mètres à la découverte du Havre et des falaises normandes !

A bord, vous vous initierez à la voile en participant avec Ramses à la manœuvre, en toute sécurité et convivialité… Le temps de cette balade, Ramsès, ancien marin pêcheur professionnel vous partagera son savoir sur le monde maritime et vous en apprendrez plus sur l’environnement et le riche patrimoine du Havre.

Prêts pour le départ ? Oh hisse, larguez les amarres !

A partir de 7 ans – Durée : 3h

Réservation obligatoire

Tarifs : 30€/personne

cnpv@vatine.net +33 2 35 42 15 58 http://www.vatine.net/

