https://www.facebook.com/LEHAVREContrelapeinedemort En hommage à Mahsa Mini Amini, LE HAVRE Contre la peine de mort, Amnesty International Le Havre et le CINÉMA SIRIUS proposent :

CINÉ-DÉBAT autour du film « Sept Hivers à Téhéran » de STEFFI NIEDERZOLL

La projection sera suivie d'un échange avec Mme Anne Denis, co-responsable de la commission Abolition de la peine de mort d'Amnesty International France.

