Le Jour du Kiwi Carré des Docks -Le Havre Normandie, 29 février 2024, LE HAVRE.

Le Jour du Kiwi Carré des Docks -Le Havre Normandie. Un spectacle à la date du 2024-02-29 à 20:30 (2024-01-07 au ). Tarif : 45.0 à 65.0 euros.

THEATRE JEAN-VILAR (PLATESV-D-2020-006361) présente : ce spectacle. LE JOUR DU KIWI Gérard et Arthur JUGNOT Père et fils sur scène et à la ville, retrouvez pour la première fois ensemble au théâtre, Gérard Jugnot et Arthur Jugnot dans une comédie inédite de Laetitia Colombani. Barnabé Leroux est un comptable maniaque, obsessionnel et surtout très procédurier, depuis la mort de sa femme, il mène une vie de solitaire et ne voit que très rarement Benoit son fils unique. Son seul vrai contact avec le monde extérieur se limite à sa visite hebdomadaire chez sa psychanalyste. Sa vie est réglée, millimétrée même, rien n’est laissé au hasard, jusqu’au jour où il découvre qu’il manque un yaourt dans son frigo… Barnabé en est sûr le yaourt était encore là la veille ! Et si un simple yaourt pouvait changer le cours d’une vie ? Découvrez la folle aventure de Barnabé au Théâtre Jean-Vilar ! Texte : Laetitia Colombani Mise en scène : Ladislas Chollat Avec : Gérard Jugnot, Arthur Jugnot et Elsa Rozenknop Réservations pour les personnes à Mobilité Réduite : 04. 78. 28. 05. 73. Le Jour du Kiwi

Carré des Docks -Le Havre Normandie LE HAVRE Quai de la Réunion – Rue Marceau Seine-Maritime

