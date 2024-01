Concert Goldmen Quai de la Réunion Le Havre, dimanche 30 mars 2025.

Concert Goldmen Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-30 17:30:00

fin : 2025-03-30

Goldmen c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques Goldman…

Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, s’impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée Goldmen et redonne vie, sur scène, au répertoire de son idole.

Plébiscité par les milliers de fans, adoubé par les médias et Michael Jones, Goldmen écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.

Goldmen c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques Goldman…

Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, s’impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée Goldmen et redonne vie, sur scène, au répertoire de son idole.

Plébiscité par les milliers de fans, adoubé par les médias et Michael Jones, Goldmen écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.

.

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert Goldmen Le Havre a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie