Concert RK Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, vendredi 29 novembre 2024.

Concert RK Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-29 20:00:00

fin : 2024-11-29

> RK [Rap]

RK, c’est une trajectoire unique dans le rap français. Un gamin passionné qui sort son premier album à 16 ans et se retrouve quelques mois plus tard au top des charts.

L’équation de RK c’est cinq ans de carrière, des centaines de milliers d’albums vendus, une Cigale à 16 ans, un Olympia à 17, un Zénith à 21. Quelques années plus tard, celui que l’on a vu grandir s’impose comme une jeune figure du rap français.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



