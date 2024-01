Spectacle : Paloma Quai de la Réunion Le Havre, jeudi 28 novembre 2024.

Spectacle : Paloma Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-28 20:00:00

fin : 2024-11-28

Paloma, la gagnante de Drag Race France Saison 1 sillonnera les routes de France, de Belgique et de Suisse avec son spectacle Paloma au PluriElles et s’apprête à illuminer la scène du Carré des Docks du Havre le 28 novembre 2024. De ses malles pleines à craquer sortiront sept femmes hautes en couleurs qui prendront vie sous les yeux du public à la faveur d’un changement d’accent, de perruque ou de look. Une galerie de femmes allant de Fanny Ardant à Lolashiva en passant par d’autres personnages aussi attachantes qu’hilarantes ! PALOMA au PluriElles est une performance scénique ; un spectacle drôle, résolument féminin et un brin féministe !

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Spectacle : Paloma Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie