Concert John Williams & Hans Zimmer Odissey Quai de la Réunion Le Havre, samedi 23 novembre 2024.

Concert John Williams & Hans Zimmer Odissey Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 20:00:00

fin : 2024-11-23

De Star Wars à Interstellar, en passant par Indiana Jones, Pirates des Caraïbes, Jurassic Park, Gladiator et bien d’autres, venez redécouvrir ces chefs d’œuvres du cinéma comme vous ne les avez jamais entendus. Mêlant les 15 musicien.nes du bouillonnant Curieux Orchestre à du sound design et des sons électroniques, cette expérience unique propose une immersion à la fois intimiste et dynamique à travers les œuvres majeures de ces deux compositeurs de génie John Williams et Hans Zimmer. Plongez dans ce voyage musical au cœur de vos films préférés !

Curieux Orchestre est un ensemble orchestral de jeunes musicien·nes professionnel·les issu.es des plus grands conservatoires et orchestres nationaux, dirigé artistiquement et musicalement par Daniel Sicard. Curieux Orchestre s’affranchit des codes classiques et se revendique fièrement “pop”, tant par l’accessibilité de ses programmes que dans la manière de les mettre en œuvre.

Mêlant grande exigence musicale et répertoire populaire, l’ADN de l’orchestre est d’explorer l’alchimie qui existe entre les différents arts et de proposer des expériences insolites au-delà du simple concert (ciné-concerts, concert avec danse et discours…) ; en rencontrant aussi des esthétiques différentes (électro, pop, métal…). La majorité des projets de Curieux naissent d’une volonté d’engagement, pour l’accès à la culture pour toutes et tous (tournées gratuites dans les villages, hôpitaux), l’éducation (en partenariat avec Orchestre à l’Ecole), et l’écologie (en partenariat avec Avant l’Orage / Camille Etienne).

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert John Williams & Hans Zimmer Odissey Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie