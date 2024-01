Concert Rudeboy plays Urban Dance Squad + DYnamic x Dopa Beatz Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, jeudi 27 juin 2024.

Concert Rudeboy plays Urban Dance Squad + DYnamic x Dopa Beatz Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 20:00:00

fin : 2024-06-27

> Rudeboy plays Urban Dance Squad [Hip-hop]

À la croisée du rock, du blues, du reggae et du hip-hop, Urban Dance Squad a influencé de nombreux groupes étranger dont Rage Against the Machine. Deux membres du groupe, le chanteur Rudeboy et Dj DNA, sont de retour dans une nouvelle configuration ! Préparez-vous à un retour des grands classiques, pour le plaisir des fans du premier jour.

> DYnamic x Dopa Beatz [DJ set]

Originaire de Mauritanie, DYnamic a grandi à New York avant de poser ses valises à Bruxelles. Rappeur aux multiples facettes, il repousse les barrières du genre. Aussi à l’aise sur des beat aux sonorités jazz que rock, ou encore trap et électro, son flow rapide et incisif rappelle celui de Zach de la Rocca (Rage Against the Machine).

DYnamis assurera la première partie de Rudeboy plays Urban Dance Squad avec son Dj et beatmaker Rouennais Dopa Beatz.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



