Concert Frédéric François Quai de la Réunion Le Havre, dimanche 19 mai 2024.

Concert Frédéric François Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 17:00:00

fin : 2024-05-19

Après 50 ans de carrière, Frédéric François reste un des plus célèbres chanteurs de variétés en Belgique et en France. Toutes ses tournées affichent “complet”. Ses ventes de disques avoisinent les 35 millions d’exemplaires. Il a déjà obtenu 85 disques d’or, singles et albums confondus, 15 vidéos et DVD d’or. Il a enregistré quelques 350 chansons.

Frédéric François sera de retour sur scène pour le plus grand plaisir de ses fans !

Des sonorités actuelles, des mélodies magnifiques et des textes splendides.

Toutes les thématiques seront abordées l’amour, la passion et surtout les femmes

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



