Concert GaBlé + Samba de la Muerte Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, mercredi 15 mai 2024.

Concert GaBlé + Samba de la Muerte Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 20:00:00

fin : 2024-05-15

> GaBlé [Électro / Pop]

Adeptes du fait maison, GaBLé compose des sons imprévisibles. Le trio Normand n’a pas peur de mêler folk et techno, kraut et lyrique ou encore sonorités punk et notes de flûtes. C’est ainsi qu’il crée ce joyeux chaos qui lui est propre.

Ces deux dernières années, le groupe s’est retiré des scènes et a pris le temps de composer son nouvel album « PiCK THe WeaK ». Un opus saisissant et bienfaisant, qui prouve que GaBLé n’a rien perdu de son ingénierie foutraque.

> Samba de la Muerte [Pop]

Les caennais Samba de la Muerte suivent des influences variées allant de la pop sophistiquée des Talk Talk à l’avant-gardisme des Talking Heads. Révélé au public en 2012, le groupe ne cesse d’évoluer et de façonner son identité musicale forte. Leur dernier album « Ornament » nous emmène planer sur des mélodies pop, tant émouvantes que puissantes.

> GaBlé [Électro / Pop]

Adeptes du fait maison, GaBLé compose des sons imprévisibles. Le trio Normand n’a pas peur de mêler folk et techno, kraut et lyrique ou encore sonorités punk et notes de flûtes. C’est ainsi qu’il crée ce joyeux chaos qui lui est propre.

Ces deux dernières années, le groupe s’est retiré des scènes et a pris le temps de composer son nouvel album « PiCK THe WeaK ». Un opus saisissant et bienfaisant, qui prouve que GaBLé n’a rien perdu de son ingénierie foutraque.

> Samba de la Muerte [Pop]

Les caennais Samba de la Muerte suivent des influences variées allant de la pop sophistiquée des Talk Talk à l’avant-gardisme des Talking Heads. Révélé au public en 2012, le groupe ne cesse d’évoluer et de façonner son identité musicale forte. Leur dernier album « Ornament » nous emmène planer sur des mélodies pop, tant émouvantes que puissantes.

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert GaBlé + Samba de la Muerte Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie