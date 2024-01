Sport Les foulées de Montgeon 2024 Parc forestier de Montgeon Le Havre, dimanche 14 avril 2024.

Sport Les foulées de Montgeon 2024 Parc forestier de Montgeon Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14

Les Foulées de Montgeon reviennent pour une nouvelle édition le 14 avril prochain. Cette année, selon votre niveau et vos envies, 2 courses de 10 km vous sont proposées.

Au programme – Course 10 km en individuel (personnes nés avant le 31 décembre 2008)

– Course en relais 2×5 km (personnes nés avant le 31 décembre 2010)

Parc forestier de Montgeon Avenue Jacques Anquetil

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie espritsportif76@yahoo.fr



