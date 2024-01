Les Rendez-Vous d’Arthur Les heures propices Conservatoire Arthur Honegger Le Havre, vendredi 12 avril 2024.

Début : 2024-04-12 18:00:00

Le vibraphoniste Franck Tortiller nous revient en tant qu’interprète et nous confie à propos de ce duo « avoir décidé de jouer sans amplification, afin de retrouver le son naturel de nos instruments, nous permettant de nous exprimer pleinement dans la musique, une musique aux confins du jazz et de la folk des song-writers. Nous voulions retrouver une sorte de lenteur, prendre le temps des notes et du silence, jouer avec la pulsation du souffle… C’est notre manière de faire de la musique vivante, et ce titre est le reflet de nos envies les heures propices ».

Conservatoire Arthur Honegger – Amphi Woollett.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie conservatoire@lehavre.fr



