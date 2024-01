Spectacle musical Les Franglaises Quai de la Réunion Le Havre, vendredi 12 avril 2024.

Spectacle musical Les Franglaises Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Les Franglaises, c’est le spectacle musical culte qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus littérale et la plus absurde qui soit !

Venez découvrir ou redécouvrir ce phénomène qui a déjà séduit plus d’un million de spectateurs !

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



