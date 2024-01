Théâtre : Les Vilaines La Comédie du Havre Le Havre, samedi 6 avril 2024.

Théâtre : Les Vilaines La Comédie du Havre Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

1 rencontre improbable, 1 soirée ingérable, 2 femmes incasables, 1 dénouement inattendu !

Pamela, beauté manipulatrice et vénale, n’en est pas à sa première arnaque. Elle connaît très bien les hommes et sait parler aux femmes… du moins le croit-elle !

En débarquant chez Josette, elle pensait faire comme d’habitude : mettre en confiance sa proie, devenir son amie et lui soutirer ses économies !

Mais il faut se méfier des apparences car sous ses airs de vieille fille en cdi prête à tout pour trouver l’amour, Josette cache un terrible secret.

Entre mensonges, copinage intéressé et confidences intimes, cette nuit, les vilaines sont de sortie et tous les coups sont permis !

Tout public

Réservation obligatoire

La Comédie du Havre 108 Rue du Maréchal Joffre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie comedieduhavre@gmail.com



