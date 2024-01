Concert Hervé Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, samedi 6 avril 2024.

Concert Hervé Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

> Hervé [Pop]

Pulsation électronique, hédonisme pop, héritage de la culture urbaine et populaire Hervé nous plonge dans un univers unique grâce à son énergie débordante. Sacré « Révélation masculine » aux Victoires de la Musique 2021, l’artiste revient en mars 2023 avec son nouvel album magnétique et lumineux « Intérieur Vie ».

> Hervé [Pop]

Pulsation électronique, hédonisme pop, héritage de la culture urbaine et populaire Hervé nous plonge dans un univers unique grâce à son énergie débordante. Sacré « Révélation masculine » aux Victoires de la Musique 2021, l’artiste revient en mars 2023 avec son nouvel album magnétique et lumineux « Intérieur Vie ».

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert Hervé Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie