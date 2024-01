Concert Shelf Lives + The Guru Guru Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, vendredi 29 mars 2024.

Concert Shelf Lives + The Guru Guru Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

> Shelf Lives [Électro / Punk]

Punk is alive, la preuve avec Shelf Lives ! Le duo punk-noise-électro transpire l’insolence, aussi bien dans les textes que l’attitude. Ensemble, la chanteuse Sabrina Di Giulio et le guitariste Jonny Hillyard parlent d’effondrement sociétal et d’hyperconsommation avec un sourire déformé. À la croisée entre Sextile et Gilla Band, Shelf Lives nous sert un punk sauce électro des plus fracassant !

> The Guru Guru [Rock / Noise]

En 2023, The Guru Guru signe son 3ème album « Make (less) babies » sur le label Suisse Hummus Records (Emilie Zoé, Louis Jucker). À travers des mélodies noise agitées par des guitares fiévreuses, le groupe écrit des chansons engagées pour la sauvegarde de l’humanité. Du rock borderline qui rappelle les 90’s, influencé par Sonic Youth, Metz, ou encore The Jesus Lizard.

> Shelf Lives [Électro / Punk]

Punk is alive, la preuve avec Shelf Lives ! Le duo punk-noise-électro transpire l’insolence, aussi bien dans les textes que l’attitude. Ensemble, la chanteuse Sabrina Di Giulio et le guitariste Jonny Hillyard parlent d’effondrement sociétal et d’hyperconsommation avec un sourire déformé. À la croisée entre Sextile et Gilla Band, Shelf Lives nous sert un punk sauce électro des plus fracassant !

> The Guru Guru [Rock / Noise]

En 2023, The Guru Guru signe son 3ème album « Make (less) babies » sur le label Suisse Hummus Records (Emilie Zoé, Louis Jucker). À travers des mélodies noise agitées par des guitares fiévreuses, le groupe écrit des chansons engagées pour la sauvegarde de l’humanité. Du rock borderline qui rappelle les 90’s, influencé par Sonic Youth, Metz, ou encore The Jesus Lizard.

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert Shelf Lives + The Guru Guru Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie