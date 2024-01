Harlem Globetrotters® Quai de la Réunion Le Havre, jeudi 28 mars 2024.

Harlem Globetrotters® Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28

La success story des Harlem Globetrotters® en France continue et n’est pas prête de s’arrêter !

Après une tournée triomphale dans toute la France en 2023, ils seront de retour à Paris en 2024, pour deux Accor Arena.

Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters® parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique unique en son genre. Ne manquez pas ce match aux allures de show à l’américaine. A vivre en famille.

Le Magic Pass :

Grâce aux Magic Pass, vous aurez la possibilité de rencontrer les joueurs avant la rencontre, échanger et prendre des photos avec eux mais aussi participer à divers ateliers. Un moment ultra privilégié avec les stars du basket !

Mise en scène Gil Galliot

Productions Little Bros. et Vaillant Productions

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Harlem Globetrotters® Le Havre a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie