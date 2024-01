Ciné-concert : Quitter son caillou Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, mercredi 27 mars 2024.

Ciné-concert : Quitter son caillou Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 19:00:00

fin : 2024-03-27

Par Elie Blanchard et Victoria Follonier.

Tout en poésie, « Quitter son caillou » invite à s’ouvrir aux autres et à sauter dans l’inconnu. Arnoud, Cyrielle, Eloïse, Jean-François et Nastassja nous parlent de ce qui a marqué leur vie et des obstacles qu’ils ont franchit pour suivre leurs rêves. Ces récits intimes, livrés à hauteur d’enfant, rencontrent des images et des sons fabriqués sur scène jusqu’à construire un véritable film en direct.

A partir de 7 ans Durée : 50 min.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



