Concert Noise on stage #3 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, samedi 23 mars 2024.

Concert Noise on stage #3 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

> Hand of Juno [Metal]

C’est au cours de l’été 2021 que nait Hand of Juno. Entre beauté et brutalité, le trio basse / batterie / voix crée un métal indus aux influences électro voire techno, surfant sur des vibes apocalyptiques. Des mélodies profondes et pleine de rage qui promettent un show sans pareil !

> Doorshan [Rock hybride]

Formé en 2010 à Rouen, Doorshan puise son inspiration dans le rock, la pop, l’électro et le hip-hop. L’énergie viscérale et l’esprit de rébellion du quatuor font sa singularité, provoquant des lives bien trempés. L’arrivée récente de Burnie dans le groupe dynamise d’autant plus leurs sons avec deux voix, l’une scandée et l’autre plus pop.



Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert Noise on stage #3 Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie