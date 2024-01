Concert Arthur H Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, vendredi 22 mars 2024.

Concert Arthur H Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Arthur H est un acrobate. Il sait allier la poésie la plus exigeante à l’énergie du rock et à la jubilation de la pop. Ça demande beaucoup d’élégance, beaucoup d’application, beaucoup d’intuition. Son dernier album « La vie » parle merveilleusement des gens qu’il aime. Dedans, Arthur H laisse tomber le masque pour se mettre totalement à nu, pleure et chante à la fois, sans cesser de nous faire danser. Un disque audacieux, tant mélancolique que joyeux, avec des chansons imaginées aux quatre coins du monde.

Arthur H est un acrobate. Il sait allier la poésie la plus exigeante à l’énergie du rock et à la jubilation de la pop. Ça demande beaucoup d’élégance, beaucoup d’application, beaucoup d’intuition. Son dernier album « La vie » parle merveilleusement des gens qu’il aime. Dedans, Arthur H laisse tomber le masque pour se mettre totalement à nu, pleure et chante à la fois, sans cesser de nous faire danser. Un disque audacieux, tant mélancolique que joyeux, avec des chansons imaginées aux quatre coins du monde.

.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Concert Arthur H Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie